Экс-арбитр РПЛ прокомментировал жест Кордобы в матче с «Балтикой»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов заявил об отсутствии доказательств оскорбительного поведения форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче с «Балтикой».

© Sports.ru

Ранее появилась информация, что в конце матча 25-го тура Мир РПЛ (2:2), когда защитник «быков» Жубал сравнял счет на 92-й минуте, Кордоба схватил мяч и показал неприличный жест лежавшему на газоне вратарю «Балтики» Ивану Кукушкину. КДК сообщил, что проводит проверку инцидента.