ФИФА создает иллюзию нехватки билетов на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) намеренно удерживает от реализации определенную часть билетов на матчи чемпионата мира 2026 года для создания у болельщиков впечатления острого дефицита проходок. Об этом сообщает The Athletic.

Как отмечается в материале, продажи на стартовую встречу турнира между сборными Мексики и ЮАР пока отстают от запланированных показателей. Несмотря на это, стоимость оставшихся в свободной продаже билетов на эту игру стартует от 2985 долларов США. В СМИ утверждается, что ФИФА намеренно сдерживает предложение, чтобы поддерживать высокий спрос и ценовой уровень, а также стимулировать скорейшее оформление заказов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. До этого сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и участия в нем США сборная Ирана может отказаться от игры на ЧМ. Позже стало известно, что в Иране обсуждают с ФИФА возможный перенос матчей команды из США в Мексику.