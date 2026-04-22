Кечинов поделился прогнозом на матч «Краснодара» со «Спартаком»

«Спартак» набрал хорошую форму, а «Краснодар» находится не в лучшем состоянии, москвичи одержат победу в предстоящем матче чемпионата страны, заявил «Матч ТВ» шестикратный чемпион России в составе «красно‑белых» Валерий Кечинов.

«Спартак» примет «Краснодар» в матче 26‑го тура МИР РПЛ в четверг. Начало встречи — в 19:45 мск.

«Краснодар» с 54 очками идет вторым в турнирной таблице, «Спартак» (45) — на пятой строчке. Лидирует «Зенит», в активе которого 55 баллов.

— «Краснодар» борется за золото, а «Спартак» — за попадание в тройку. Но в предстоящей встрече я отдам предпочтение «красно‑белым». Потому что играют дома, думаю, полный стадион соберётся — этот раз. Второе — «Спартак» набрал очень приличный ход. А у «Краснодара», напротив, в последних матчах две ничьи. Поэтому, наверное, он на данный момент не в самом лучшем состоянии. Поэтому, думаю, «Спартак» выиграет с минимальным преимуществом, — сказал Кечинов «Матч ТВ».

