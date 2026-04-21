Вратарь «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в Италии

Голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд может перейти в туринский «Ювентус». Об этом сообщает Daily Mail.

Ожидается, что летом футболист покинет «горожан», поскольку ему нужна игровая практика, но конкуренция с Джанлуиджи Доннаруммой не позволяет ему выходить на поле так часто, как он бы того хотел. Отмечается, что «бьянконери» готовы отдать за футболиста около € 20 млн. На вратаря также претендуют «Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Вилла».

В 14 матчах нынешнего клубного сезона Джеймс Траффорд пропустил 10 мячей и семь раз отыграл всухую. Контракт футболиста с небесно-голубыми рассчитан до лета 2030 года.