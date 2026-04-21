Главный тренер "Балтики" обратился к команде

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев вернулся в расположение клуба после операции на желудочно-кишечном тракте.

"Соскучился по вам. Не знаю уж, как вы по мне. Но надеюсь, что это так. Молодцы, хорошие игры сыграли. Забиваем. Много пропускаем - это надо изменить. Сейчас спокойно готовимся к "Ахмату", - сказал Талалаев в видео в Telegram-канале "Балтики".

10 апреля главный тренер "Балтики" перенес операцию на желудочно-кишечном тракте.

В четверг, 23 апреля, в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги калининградский клуб сыграет против грозненского "Ахмата". Встреча пройдет на "Ахмат Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.