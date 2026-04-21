Футболист датского клуба перенес две операции после поножовщины

Гвинейский полузащитник футбольного клуба "Мидтьюлланн" Аламара Джаби перенес две операции после нападения с ножом в Дании. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Инцидент произошел в минувшие выходные в Хернинге. Футболист поступил в больницу в критическом состоянии и был экстренно прооперирован.

"Он перенес еще одну операцию, и благодаря профессиональным усилиям спасателей, а затем и врачей больницы, его состояние сейчас стабильное. Он вышел из искусственной комы и, учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо".

Джаби 19 лет. Он выступает за "Мидтьюлланн" с сентября 2025 года. В текущем сезоне футболист принял участие в восьми матчах в разных турнирах и не отметился результативными действиями.