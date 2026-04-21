«Ювентус» хочет продать полузащитника

«Ювентус» ближайшим летом хочет продать нидерландского полузащитника Тëна Копмейнерса. Об этом сообщает Tuttosport.

Туринскому клубу необходимы продажи в рамках ближайшего трансферного окна для стабилизации клубного бюджета. Ожидается, что именно Копмейнерс станет одним из первых кандидатов на уход из команды. Футболист не смог в полной мере проявить себя в составе «бьянконери», туринцы надеются получить за хавбека не менее € 30 млн. «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай» считаются основными претендентами на Копмейнерса.

В 40 матчах нынешнего сезона Копмейнерс забил два гола и отдал одну голевую передачу.