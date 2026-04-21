Экс-игрок ЦСКА рассказал, в чем уникальность Вагнера Лава

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о своём экс-одноклубнике, бразильском нападающем Вагнере Лаве.

© ПФК ЦСКА

Вагнер защищал цвета армейцев с 2004-го по 2011-й, а также в 2013 году. По словам Дзагоева, он был его напарником номер один в атаке.

"Вагнер — самый крутой из легионеров. Вообще, когда меня спрашивают, кто твой напарник номер один в атаке, отвечаю, что это 100% Вагнер Лав. Его уникальность в том, что при "низкой посадке" он мог развернуться с мячом и сразу на скорости принять решение — за долю секунды. Мог вместе с собой игрока развернуть и убегать один в один", — передаёт слова Дзагоева "Чемпионат".

Вагнер Лав провёл в составе ЦСКА 259 матчей, забил 124 мяча и отдал 53 результативные передачи. С армейцами он выиграл три чемпионских титула, шесть Кубков, четыре Суперкубка России и Кубок УЕФА.

29 марта 2026 года Лав завершил профессиональную карьеру в возрасте 41 года. Его последним клубом был бразильский "Ретро".