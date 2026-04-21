Александр Мостовой: «Я самый известный русский в Испании, хотя уже 15 лет там не был. Не зря мы столько лет по-настоящему в футбол играли»
Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой назвал себя самым известным русским в Испании.
Мостовой выступал за клуб из Виго с 1996 по 2004 год.
«Однозначно, я самый популярный и известный русский в Испании. И это даже при том, что я не был там уже 15 лет. Не зря мы столько лет по-настоящему играли в футбол, люди это запоминают», – сказал Мостовой.
