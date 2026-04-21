Быстров прокомментировал перепалку между Талалаевым и Радимовым

Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал словесную перепалку между главным тренером "Балтики" Андреем Талалаевым и футбольным экспертом Владиславом Радимовым.

Быстров признался, что поведение Талалаева ему нравится, и он не склонен его осуждать.

"Талалаев повёл себя так, как посчитал нужным. Мне его поведение нравится, что на поле, что вне поля. Самое главное, что это помогает команде", — отметил Быстров в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

По ходу матча "Краснодар" — "Балтика" (2:2) студия канала "Матч ТВ" вышла на видеосвязь с отбывавшим дисквалификацию главным тренером калининградцев Андреем Талалаевым.

Когда Владислав Радимов обратился к нему в уменьшительно-ласкательной форме, назвав того "Андрюшей", Талалаев жёстко обрубил его реплику, потребовав обращаться к нему по канонам телевизионного эфира.