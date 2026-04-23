Сборная России согласовала матч с еще одним соперником

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Аззам сообщил о согласовании товарищеского матча между сборными Египта и России. Его слова приводит Sport24.

«Документы пока не подписаны. Мы примем российскую команду у себя 29 мая в Каире. Осталось подписать все бумаги и согласовать матч с ФИФА, после чего наши федерации официально объявят, на каком стадионе пройдет эта игра», — указал он.

21 апреля генеральный секретарь Федерации футбола Буркина-Фасо Балима Бурейма заявил о договоренности о проведении товарищеского матча со сборной России. Игра состоится 5 июня в Москве.

27 марта сборная России обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. Игра России с Мали, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 31 марта, завершилась с результатом 0:0.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.