«Сочи» победил «Крылья» благодаря голу на 90+9-й минуте в РПЛ

Завершился матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Сочи» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

На 16-й минуте форвард самарцев Иван Олейников открыл счёт ударом с линии штрафной. На 48-й минуте защитник хозяев Марсело Алвес ударом головой восстановил равенство в счёте. На 82-й минуте полузащитник «Крыльев» Сергей Бабкин был удалён за две жёлтые карточки. На 90+7-й минуте чилиец Томас Гальдамес получил прямую красную за удар ногой в голову соперника. На 90+9-й минуте Алвес оформил дубль и принёс своей команде победу.

Сочинская команда набрала 18 очков в чемпионате России и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. У клуба из Самары 23 набранных очка. «Крылья» располагаются на 12-й строчку. Отрыв от зоны прямого вылета составляет три очка.