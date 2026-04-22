Вратарь «Манчестер Сити» привлек внимание шести клубов АПЛ

Вратарь «Сити» Траффорд интересен «Ливерпулю», «Челси», «Тоттенхэму», «Ньюкаслу» и «Астон Вилле»
Голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд привлек внимание шести клубов английской Премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что 23-летний сменщик Джанлуиджи Доннаруммы готов сменить клуб после одного сезона, чтобы играть регулярно.
По данным Goal, «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Астон Вилла» заинтересованы в подписании Джеймса.
Траффорд провел 14 матчей во всех турнирах (в АПЛ – только 3), пропустил 10 голов, 7 раз сыграл на ноль и выиграл с клубом Кубок английской лиги. Его подробная статистика – здесь.
Черкас о Ротенберге: «У него есть хороший шанс и дальше реализовывать себя в качестве тренера. Он может вывести команды на новый уровень. Желание и потенциал у него есть»
Барко о принципиальных соперниках «Спартака»: «Зенит», «Краснодар», «Динамо». Эти матчи больше всего похожи на встречи «Ривера» с «Бокой», их надо выигрывать»
Гендиректор «Трактора»: «Мы в процессе определения шорт-листа по наставникам. Ротенберга там нет»
