Вратарь «Манчестер Сити» привлек внимание шести клубов АПЛ

Голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд привлек внимание шести клубов английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что 23-летний сменщик Джанлуиджи Доннаруммы готов сменить клуб после одного сезона, чтобы играть регулярно.

По данным Goal, «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Астон Вилла» заинтересованы в подписании Джеймса.

Траффорд провел 14 матчей во всех турнирах (в АПЛ – только 3), пропустил 10 голов, 7 раз сыграл на ноль и выиграл с клубом Кубок английской лиги.