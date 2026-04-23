«Манчестер Юнайтед» может купить игрока «Бенфики» за €45 млн

Скауты «Манчестер Юнайтед» следят за опорным полузащитником «Бенфики» Ричардом Риосом, которого они высоко оценивают. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, португальский клуб будет готов продать 25-летнего футболиста за € 45 млн. Однако его цена может возрасти в случае успешного выступления сборной Колумбии на чемпионате мира 2026 года. Конкуренцию манкунианцам в борьбе за Риоса могут составить «Фулхэм» и «Наполи».

В нынешнем сезоне Риос принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.