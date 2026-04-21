ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 36-й минуте забил полузащитник гостей Роналдо дос Сантос. На 57-й минуте счет сравнял нападающий Тамерлан Мусаев.

Таким образом, после 26 матчей ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Ростов» находится на десятом месте с 27 очками. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 55 очков.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с казанским «Рубином», а «Ростов» примет «Оренбург». Обе встречи пройдут 25 апреля.