Футболист «Ростова» Кирилл Щетинин заявил, что клуб гарантированно сохранит место в Российской премьер-лиге по итогам сезона. Его слова передает РИА Новости.

«Нет такого, что нас трясет, мы в себе уверены. Считаю, что мы точно не вылетим, у нас хорошая команда и нормальный подбор игроков. Мы 100% останемся», — сказал Щетинин.

Встреча, которая прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл игрок «Ростова» Роналдо. Во второй половине матча счет точным ударом сравнял Тамерлан Мусаев.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА идет на шестом месте, набрав 44 очка. «Ростов» располагается на десятом месте, имея в активе 27 очков.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.