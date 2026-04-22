Нападающий «Интера» Тюрам сообщил, на сколько трофеев настроена команда в остатке сезона

Форвард «Интера» Маркус Тюрам прокомментировал победу над «Комо» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.

«Это фантастическая игра, просто фантастика! Было бы замечательно выиграть два трофея в этом сезоне, мы отдаём все силы и хотим подарить эту радость болельщикам», — приводит слова Тюрама Football Italia.

Первая игра между клубами состоялась 3 марта и завершилась безголевой ничьей (0:0). «Интер» вышел в финал Кубка Италии по сумме двух матчей (0:0, 3:2).

Второй финалист определится в среду, 22 апреля. В ответном матче встретятся «Аталанта» и «Лацио» (первый матч — 2:2).

В чемпионате Италии «Интер» идёт на первом месте — у клуба 78 очков. Отрыв от второго места — 12 баллов.