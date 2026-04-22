Игроки «Челси» теряют веру в тренера

Некоторые игроки «Челси» теряют веру в Лиэма Росеньора.

Как сообщает Daily Mail, все больше игроков «Челси» говорят, что не понимают, чего от них требует главный тренер.

Во вторник лондонская команда уступила «Брайтону» со счетом 0:3 в 34-м туре АПЛ. После игры Росеньор заявил, что отношение футболистов было «неприемлемым». Источники в команде утверждают, что настоящая причина неудачных результатов кроется не в настрое футболистов, а в нарушении коммуникации между тренером и игроками.

«Лиэм очень хороший парень, и все хотят, чтобы он преуспел. Но реальность ситуации такова, что многие игроки не могут понять, чего он от них хочет. Он перегружает их информацией, он дает много индивидуальной работы в дополнение к тому, что он делает с командой. Им [игрокам] трудно держать все это в голове, и ситуация усугубляется, когда он меняет инструкции во время игр. Все расстроены и знают, что результаты должны быть лучше, но им кажется, что они не понимают, чего от них требуют, и не верят, что ситуация изменится», – сообщил один из источников.

«Синие» занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 48 очков.