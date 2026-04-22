Мостовой рассказал, чем он похож на лидера «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, в чём он похож на аргентинского хавбека красно-белых Эсекьеля Барко.

— В чём конкретно вы похожи с Эсекьелем по игре и как думаете, за вот эти два больших сезона Эсекьель показал себя большим игроком?

— Мы похожи, потому что мы играем на одной позиции. Всегда играешь с мячом, всегда ищешь этот мяч. Очень важно, понимаешь? Очень важно искать. Не просто там где-то [ждёшь], когда тебе дадут, да? У меня тоже была ситуация, что я брал и говорил: «Отдайте мяч мне, я решу». И он это делает тоже. Поэтому, конечно, в этом мы похожи. Мне тоже говорили, что я иногда передерживаю [мяч]. Так лучше пускай передерживает Эсекьель или Алекс Мостовой, чем кто-то другой его будет терять каждые там две-три минуты, понимаешь (улыбается)? Поэтому я-то полностью за то, чтоб он с этим мячом [играл], потому что он его и передержит, и продержит, и отдаст, и направит, — сказал Мостовой в видео на канале «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».