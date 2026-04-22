«Урал» уверенно победил «Торпедо» в матче 30-го тура Первой лиги

Завершился матч 30-го тура Лиги Pari, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Данилом Кашириным. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Силвие Бегич на 13-й минуте. На 22-й минуте полузащитник Роман Акбашев забил второй гол екатеринбуржцев.

«Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 38 очков за 30 матчей. «Урал» находится на третьей строчке, заработав 55 очков. На первом месте располагается воронежский «Факел», у которого 59 очков.