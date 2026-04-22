Легионер "Ростова" признался, что ему нравятся россияне

Боснийской-австрийский вратарь "Ростова" Хидает Ханкич выразил признательность российскому народу.

© ФК "Ростов"

За ростовскую команду Ханкич выступает с 2024 года. Футболист признался, что ему очень нравится жить в Ростове-на-Дону.

"Мне нравится жизнь в Ростове. Это красивый город с прекрасными людьми. Я провожу здесь хорошее время. Русские люди — хорошие, у них много положительных качеств. Честно, мне очень нравятся люди в России", — отметил Ханкич в беседе с Metaratings.

Хидает Ханкич провёл за "Ростов" 5 матчей, в которых пропустил 7 мячей. Контракт футболиста с ростовским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 250 тыс. евро.