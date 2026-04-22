Мостовой: «Спартак» способен отобрать очки у «Краснодара»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил «Матч ТВ», что московской команде по силам не проиграть «Краснодару» в матче 26‑го тура РПЛ.

Встреча пройдет в четверг в Москве, начало — в 19:45. «Краснодар» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» (45) располагается на пятой строчке.

— Мне кажется, что «Спартак» должен отбирать очки у «Краснодара», по крайней мере, не должен ему проиграть. Это уже будет хорошо. «Краснодар» [в 25‑м туре] должен был уступить «Балтике», хотя по игре поражения не заслуживал. Нервы на пределе, все команды цепляются — так и должно быть.

— Согласны с мнением, что «Спартаку» не хватает хорошего нападающего? Когда Манфред Угальде выходит на поле, он не реализует голевые моменты.

— Хороших футболистов не хватает многим командам, но их немного. Почему так не говорили, когда Угальде год назад стал лучшим бомбардиром РПЛ? Это тот же футболист, тогда он забил 17 мячей. Цепляться можно к чему угодно, находить отговорки. Выиграли — тебя все целуют, обнимают, проиграли — те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Прямую трансляцию игры смотрите с 19:00 на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.