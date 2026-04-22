Букмекеры оценили шансы «Зенита» потерять очки в матче с «Локомотивом»

Букмекеры оценили шансы петербургского «Зенита» потерять очки в выездной игре 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На то, что железнодорожники не проиграют, можно поставить с коэффициентом 1,70. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 3,35.

Букмекеры считают фаворитом «Зенит», успех петербуржцев оценивается коэффициентом 2,16. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,45.

Матч пройдет в среду, 22 апреля, в Москве. Игра начнется в 19:45 по московскому времени. «Зенит» после 25 туров лидирует в чемпионате с 55 очками. «Локомотив» имеет в активе 48 очков и находится на третьем месте.