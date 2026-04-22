Легионер ЦСКА оценил сложное положение команды

Защитник ЦСКА Жоао Виктор поделился мнением о последних результатах и турнирном положении команды.

Армейцы не сумели победить в трёх последних матчах: проиграли "Сочи" (0:1), а также сыграли вничью с "Крыльями Советов" (1:1) и "Ростовом" (1:1). По мнению Виктора, у ЦСКА всё равно есть потенциал.

"Я обычно не слежу за новостями. Но мы все понимаем, что находимся в сложной ситуации. К сожалению, не выигрываем в последних матчах. У нашей команды большой потенциал и она должна побеждать. Сейчас нужно сосредоточиться на следующей игре и взять реванш", — отметил Виктор в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

После 26 туров ЦСКА с 44 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В 27 туре команда сыграет в гостях с "Рубином".