Экс-футболист Мор назвал фаворита в матче "Локомотив" — "Зенит"

Бывший российский футболист Эдуард Мор рассказал, кого считает фаворитом в матче 26 тура Российской Премьер-Лиги "Локомотив" — "Зенит".

© ФК "Зенит"

По мнению Мора, нестабильно выступают сейчас оба коллектива.

"В матче "Локомотива" с "Зенитом" может быть что угодно, обе команды сейчас крайне нестабильны. Но всё равно при всех раскладах "Зенит" является фаворитом. Галактионов выжимает из "Локомотива" всё. Если у "Локо" один футболист сыграет не в полную силу или выпадет, у команды сразу большие проблемы. В этом плане скамейка и обойма у "Зенита" гораздо больше", — отметил Мор в разговоре с "Чемпионатом".

Матч "Локомотив" — "Зенит" пройдёт на "РЖД Арене" в Москве сегодня, 22 апреля. Начало — в 19:45 мск.