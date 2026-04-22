Защитник ЦСКА обратился к одноклубникам

Защитник ЦСКА Данил Круговой обратился к футболистам команды ввиду плохих результатов в последних матчах.

© ПФК ЦСКА

ЦСКА сначала проиграл "Сочи" 0:1, а затем с одинаковым счётом 1:1 завершил матчи с "Крыльями Советов" и "Ростовом".

"Всем надо собраться, надо отдавать больше. Если мы не выигрываем, значит, отдаём недостаточно. Это посыл ко всем футболистам, ко мне в том числе", — передаёт слова Кругового "Спорт-Экспресс".

ЦСКА с 44 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 27 туре команда сыграет в гостях с "Рубином". Встреча состоится в субботу, 25 апреля.