Комментатор Орлов дал совет «Спартаку»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов посоветовал московскому «Спартаку» сделать Илью Помазуна основным голкипером вместо нынешнего «первого номера» Александра Максименко.

«Я бы ещё, скорее всего, Илью Помазуна поставил бы в ворота. Потому что он [выглядит] увереннее и спокойнее, чем Максименко», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, по итогам 25 туров «Зенит» идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. На втором месте идёт «Краснодар», отстающий от лидера на одно очко. «Спартак» занимает пятую строчку, отставая от «Зенита» на 10 очков.