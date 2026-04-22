Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном увольнении главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

«Внутренний взрыв произошел после ситуации между Мойзесом и Челестини. Но его нельзя убирать из клуба, как и главного тренера. Нужно успокоиться и по новой начать набирать очки», — считает Ловчев.

У ЦСКА одна победы в шести последних выездных матчах чемпионата России. В четырех гостевых играх армейцы уступили с общим счетом 2:6.

Армейцы не побеждают в РПЛ на протяжении трех игр.

После 25-ти сыгранных туров ЦСКА под руководством Фабио Челестини с 43 очками идет на шестом месте в РПЛ.

Отставание от действующего чемпиона страны «Краснодара» составляет 11 баллов за 5 туров до завершения сезона.

До тройки лидеров – 4 очка.

В предстоящих матчах РПЛ ЦСКА предстоит сыграть дома против петербургского «Зенита», а также встретиться на выезде с тольяттинским «Акроном» и самарскими «Крыльями Советов».

Красно-синие являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка России.

Последний раз ЦСКА завоевывал золотые медали чемпионата 10 лет назад – в сезоне 2015-2016 годов.