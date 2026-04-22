Тренер «Реала» ответил на вопрос о продлении контракта с Винисиусом

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о продлении контракта крайнего нападающего Винисиуса Жуниора с клубом. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского нападающего в € 150 млн.

«Продление контракта с Винисиусом? Надеюсь и желаю, чтобы он остался здесь, в «Реале». Болельщики его любят», — приводит слова Арбелоа известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл 48 матчей на клубном уровне, забил 18 голов и сделал 14 результативных передач.