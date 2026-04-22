Гвардиола отреагировал на критику игроков за празднование победы над «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на критику в адрес своих игроков за празднование победы над «Арсеналом».

«Горожане» обыграли «канониров» со счетом 2:1 в 33-м туре АПЛ. Комментируя празднования игроков «Сити», экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил: «Немного преждевременно, осталось еще шесть матчей. Это может вернуться им бумерангом».

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мерфи тоже критиковал футболистов «горожан»: «На месте игроков «Арсенала» я бы думал: «Тише, мы все еще лидируем».