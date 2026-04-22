Игрок «Ростова» рассказал, какую сумму собрал для пострадавших в Дагестане

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов рассказал «Матч ТВ», что собрал около 570 тысяч рублей пострадавшим от наводнения в Дагестане.

В конце марта и начале апреля сильные ливни привели к массовым подтоплениям в Дагестане. Глава республики Сергей Меликов отмечал, что объем осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды.

— Сколько в итоге удалось собрать средств благодаря твоем сбору?

— Да, я открыл сбор. Около 570 тысяч, лично мне мой близкий друг футболист отправил 50 тысяч рублей. Говорит, это лично твоей бабушке. Я их отложил и когда буду в Дагестане отдам эти деньги бабушке. Все остальное я скинул в сбор, это для народа, а не для моей семьи. У меня есть средства и своей семье я могу помочь сам.

— Кто из футболистов «Ростова» и других команд откликнулись?

— Все футболисты «Ростова» помогли. Из других команд — Наир Тикнизян, Сергей Пиняев. Очень большую сумму скинул Ньямси, у меня аж мурашки пошли, когда я увидел. Я ему очень благодарен. Он сам нерусский парень и скинул такую сумму для России. Он большой, выглядит очень агрессивно, но в душе он очень добрый. Прошу прощения, если кого‑то забыл. Сейчас не могу вспомнить, — сказал Сулейманов «Матч ТВ».

Сулейманов — уроженец Дербента.

