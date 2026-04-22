Кержакову не нравится игра Соболева

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков поделился мнением об игре форварда петербуржцев Александра Соболева.

"Как форварду, мне его игра не нравится, но раз он забивает, то хорошо", - передает слова Кержакова "Спорт день за днем".

Александр Соболев присоединился к "Зениту" летом 2024 года, перейдя из стана московского "Спартака". В нынешнем сезоне 29-летний центрфорвард отметился 10 забитыми мячами и сделал 3 результативные передачи. Всего на счету нападающего 17+6 по системе гол плюс пас в 64 играх за петербургскую команду.