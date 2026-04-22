Экс-президент «Локомотива» оценила перспективы Челестини в ЦСКА

«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах Фабио Челестини в ЦСКА.
В 26-м туре Мир РПЛ армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).
«Челестини не справился с работой. Он не поставил игру. ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Мне очень жаль эту команду. Руководство армейцев не угадало с выбором главного тренера. В конце сезона Челестини уволят», – сказала Смородская.
ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 44 очка после 26 игр.
