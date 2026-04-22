Генич высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Локомотивом»

Популярный комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ.

"Как бы это парадоксально ни звучало, или как, может, грубо ни звучало, но такие команды, как "Краснодар", "Динамо", а вот сейчас "Локомотив", я думаю, что они возбуждают "Зенит". Что они заставляют "Зенит" серьезно и полноценно готовиться к этим матчам и заставляют "Зенит" двигаться. Если с Махачкалой мы видели, очень тяжело "Зенит" вкатывался, там первые 20-25 минут вообще не знал, что против этой Махачкалы делать, то потом дальше вопрос гола, мне кажется, был вопросом времени", - сказал Генич в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Сегодня, 22 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Локомотив" примет у себя дома "Зенит". Встреча пройдет на стадионе "РЖД Арена" в Москве и начнется в 19:45 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

В прошлом туре петербургская команда обыграла на выезде махачкалинское "Динамо" и впервые в этом сезоне вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата России. "Железнодорожники" находятся на третьей строчке и отстают в преддверии очного противостояния от сине-бело-голубых на семь очков.