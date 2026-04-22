«Скажу по-пацански». Адиев объяснил, почему не возглавил «Актобе» после «Крыльев Советов»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев объяснил, почему не возглавил «Актобе» после увольнения из самарского клуба.

— Вы когда были в Казахстане, говорили с «Актобе» на лето. Вы при этом сказали, что они хотят вас сейчас. Когда вы покинули «Крылья», почему вы не оказались в «Актобе»?

— Это подтверждает то, что я никуда не сбегал. И то, что я в очередной раз подтвердил, что моё решение, оно остаётся до конца. Я вам даже больше скажу, я когда вышел от губернатора, мне ещё вечером сам инвестор звонил.

— Инвестор «Актобе»?

— Да. И он сказал: «Магомед, тебя завтра же могут уволить». Я говорю: «Да, завтра могут уволить». Он говорит: «Мы завтра должны назначить тренера. К нам летит уже тренер. Но если ты нам даёшь добро, мы тебя сегодня назначаем, мы отказываемся от этого варианта». На что я его поблагодарил ещё раз за предложение, я сказал: «Вы знаете, я всё-таки человек своего слова, я дорожу им. Здесь неважно, какие-то там финансовые моменты или команды. Я дал слово идти до конца с командой, и, какое бы завтра решение руководство ни приняло, я его приму с достоинством. Поэтому не надо меня ждать. Я здесь пойду до конца». Он говорит: «Хорошо, я тебя понял». На этом мы расстались. И на следующий день они назначили тренера, а меня на следующий день уволили.

Я рад, что так получилось, что я в итоге сейчас и не в «Актобе». Потому что если я б там оказался, это всё равно сказали бы: «А он, значит, всё-таки вёл переговоры и хотел сейчас уйти». На что я всегда говорил: «Нет, я хочу доработать». Ну вот оно получилось, и я как бы, наверное, так сейчас скажу, немного так по-пацански, ответил за свои слова, — сказал Адиев в новом выпуске на YouTube-канала «Коммент.Шоу».

