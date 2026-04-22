Выяснилось, сколько «Зенит» предложил за нападающего «Локомотива»

«Зенит» проявляет интерес к форварду «Локомотива» Дмитрию Воробьеву. По данным источника, петербуржцы сделали предложение в 5 млн евро, пока россиянин не продлил с клубом контракт.

Воробьев проводит статистически лучший сезон в карьере в РПЛ – на его счету десять голов и четыре голевых передачи в 21 встрече. 1,5 действия в среднем за игру – лучший для него показатель в карьере.

Transfermarkt оценивает 28-летнего россиянина в 5 млн евро. Еще зимой, когда до окончания контракта нападающего было полтора года, «железнодорожники» предложили его петербуржцам за сумму отступных в 15 млн.

Помимо Воробьева «Локомотив» работает над продлением Артема Карпукаса и Лукаса Фассона. Недавно было объявлено о новом соглашении с Зелимханом Бакаевым.