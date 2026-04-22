Булыкин: у «Локомотива» еще есть шансы побороться за чемпионство

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» выразил мнение, что у московской команды еще есть шансы побороться за победу в чемпионате России.

© Пресс-служба РФС

«Локомотив» примет «Зенит» в матче 26‑го тура МИР РПЛ в среду, начало — в 19:45 (мск). Команда Сергея Семака с 55 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата страны, «красно‑зеленые» (48) располагаются на третьей строчке.

— Думаю, будет очень интересная игра, в которой обе команды захотят набрать очки, потому что они очень важны для «Зенита» в борьбе за чемпионство, а для «Локомотива» в борьбе за бронзу. Хотя если они обыграют «Зенит», то будут в шаге от чемпионской гонки, поэтому здесь всё еще может закрутиться с новой силой. Если эти возможности и мотивацию донести до футболистов, то они будут играть с удвоенной энергией и хорошей самоотдачей, потому что есть шанс побороться за чемпионскую гонку. И я думаю, что это должно придать матчу очень яркую голевую картину, — сказал Булыкин «Матч ТВ».

Прямую трансляцию игры «Локомотив» — «Зенит» смотрите с 19:00 на телеканале «Матч ТВ»