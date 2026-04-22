Парикмахер футболиста слил новости о составе «Челси»

Парикмахер Марка Кукурельи слил новости о составе «Челси» перед игрой с «Брайтоном».

Лондонцы проиграли матч 34-го тура АПЛ со счетом 0:3.

Перед началом встречи парикмахер испанского футболиста выложил в соцсеть X фотографию, на которой стрижет Кукурелью.

«Палмер и Жоао Педро сегодня не сыграют из-за травм. Вот вам эксклюзив», – написал он.

Оба футболиста действительно пропустили эту игру.

Позднее и пост, и аккаунт были удалены.