Парикмахер футболиста слил новости о составе «Челси»

Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3
Лондонцы проиграли матч 34-го тура АПЛ со счетом 0:3.
Перед началом встречи парикмахер испанского футболиста выложил в соцсеть X фотографию, на которой стрижет Кукурелью.
«Палмер и Жоао Педро сегодня не сыграют из-за травм. Вот вам эксклюзив», – написал он.
Оба футболиста действительно пропустили эту игру.
Позднее и пост, и аккаунт были удалены.
