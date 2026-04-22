Легионер ЦСКА в скором времени покинет клуб

Вингер "армейцев" покинет Россию по окончании сезона.

По информации источника, атакующий полузащитник Даниэль Руис покинет московский ЦСКА по завершении текущего сезона. По окончании аренды, которая завершится по окончании текущего сезона, 24-летний колумбиец вернется в клуб "Мильонариос". Сообщается, что "армейцы" не планируют выкупать трансфер игрока.

Отмечается, что в настоящее время представители футболиста активно ищут для него новые возможности в Российской Премьер-Лиге. Они уже вступили в переговоры с несколькими командами, заинтересованными в его услугах.

Прошлым летом ЦСКА арендовал Руиса с условием обязательного выкупа, если будут выполнены определенные условия. За время, проведенное в стане красно-синих, вингер принял участие в 7 матчах, но не отметился ни голами, ни результативными передачами.