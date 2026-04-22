«Краснодар» планирует продлить контракт с бразильским игроком

«Краснодар» продлит контракт с Виктором Са. По данным источника, у клуба заготовлено предложение для бразильца с на 1-2 сезона без увеличения зарплаты.

Переговоры запланированы на май. При этом за 32-летним бразильцам следят клубы бразильской Серии А.

Са проводит третий сезон в «Краснодаре». На его счету 22 матча, четыре гола и голевая передача в текущем розыгрыше РПЛ. Сейчас он восстанавливается после травмы, полученной в 22-м туре.

Са оценивается в 3 млн евро на Transfermarkt.