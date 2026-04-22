Мостовой назвал топ-3 игроков РПЛ

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой назвал топ-3 игрока Мир Российской Премьер-Лиги. Примечательно, что среди них нет россиян.

— Александр, топ-3 игрока вне «Спартака», которые вызывают положительные эмоции?

— Всегда говорил и остаюсь при своём мнении — Это Вендел. Причём сколько было случаев, да, когда мы говорили: Вендел тот, Вендел не тот, Вендел приехал, Вендел не приехал. Выходит и опять лучший на поле, понимаешь? Кордоба. Однозначно, потому что такой нападающий, я думаю, и «Спартаку» бы не помешал. И третий Барко, — сказал Мостовой в видео на канале «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».