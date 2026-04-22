Сперцян назвал главные дерби России

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о нынешнем противостоянии «быков» и «Зенита».

«Матчи “Краснодара” и “Зенита” сейчас можно назвать главным дерби России. Это первая и вторая команды РПЛ. Второй год идет эта конкуренция, в этом сезоне очень интересная чемпионская гонка. Как сравню с прошлым сезоном? Тоже была интересной!» – отметил Сперцян.

После 25 туров «Зенит» с 55 очками лидирует в РПЛ. На втором месте находится «Краснодар» (54).

В прошлом сезоне «быки» впервые стали чемпионами России, прервав гегемонию «Зенита». Сине-бело-голубые финишировали на втором месте. Перед этим команда Сергея Семака никому не отдавала золото с 2019 года, она шесть раз подряд выиграла чемпионский титул.

Дерби считается матчем команд из одного города.