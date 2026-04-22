Непомнящий: фортуна отвернулась от "Балтики"

Большое количество пропущенных мячей калининградской "Балтикой" в последних матчах можно связать с тем, что удача отвернулась от команды в этом аспекте. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Балтики" Валерий Непомнящий.

Ранее ТАСС сообщал, что главный тренер Андрей Талалаев вернулся в расположение "Балтики" после перенесенной плановой операции. Он пропустил четыре матча в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за дисквалификации. В двух последних матчах ворота "Балтики" защищал Иван Кукушкин из-за повреждения у основного вратаря Максима Бориско. В трех последних играх с махачкалинским "Динамо" (2:2), "Пари Нижний Новгород" (2:2) и "Краснодаром" (2:2) "Балтика" пропустила 6 мячей, на отрезке всего сезона до этого - 9. В четверг калининградцы на выезде сыграют с грозненским "Ахматом".

"Конечно, Талалаев вдохновит еще больше команду, но "Ахмат" тоже не подарок, будет не все так просто для "Балтики". Очевидно, что проблемы какие-то есть, трудно детально объяснять, но такое бывает, когда любая микроошибка превращается в пропущенный гол. До поры до времени госпожа фортуна смотрела в сторону "Балтики", теперь отвернулась, но это не мешает команде играть в атаку, она забивает голы. Может пропустить два, забить три, - сказал Непомнящий. - Хотя для Талалаева пропущенный гол - целая история, я знаю, как он к этому относится, скрупулезно разбирает каждый пропущенный мяч. Но и важная фигура вратаря Максима Бориско для защитников тоже, нельзя так сразу наладить взаимодействие, когда играет новый вратарь".

"Изменится ли ситуация с пропущенными мячами с возвращением Талалаева? Я уверен. Я прочел, как он вернулся в команду, сразу сказал в адрес нескольких игроков: долго ли будешь так ошибаться? Так что Талалаев держит руку на пульсе. С другой стороны, каждый пропущенный гол для тренера очень важный аспект, когда есть, условно, к чему придраться, есть над чем работать. Игроки концентрируются в этом случае. Когда нет ошибок, нет проблем, трудно требовать от игроков, чтобы они сохраняли внимание. Поэтому пропущенные голы - не совсем плохо, я бы сказал, ну и команда не проигрывает. Можно сказать, что проблемы нет", - добавил Непомнящий.

"Балтика" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 25 матчах.