Гендир кипрского «Ариса» следит за российским рынком

Генеральный директор кипрского «Ариса» Павел Гогнидзе заявил, что в клубе следят за российским футбольным рынком.

«Нам совершенно все равно, россиянин ли это, белорус, казах, габонец, сенегалец. Наблюдаем за всеми российскими игроками, как и за всеми другими», – сказал Гогнидзе.

В составе «Ариса» выступает россиянин Александр Кокорин. Тренер команды – белорус Артем Радьков, ранее выступавший за «Химки» и «Ахмат» на правах футболиста.

Главный тренер ФК «Пари НН» Алексей Шпилевский – экс-тренер «Ариса», приведший его к чемпионству.