«Истанбул» выкупил нападающего Шомуродова у «Ромы»

«Рома» продала нападающего Эльдора Шомуродова в «Истанбул».

Летом римляне отдали 30-летнего футболиста сборной Узбекистана в аренду туркам с правом выкупа.

По данным Николо Скиры, «Истанбул» активировал опцию выкупа Эльдора за 2,8 миллиона евро после того, как были выполнены обговоренные условия.

С игроком заключен контракт до лета 2029 года. «Рома» сохранит 10% от суммы перепродажи футболиста.

Шомуродов забил 18 голов и отдал 4 ассиста в 30 матчах чемпионата Турции – он второй в списке бомбардиров после Пола Онуачу из «Трабзонспор» (22+2).