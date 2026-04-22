«Истанбул» выкупил нападающего Шомуродова у «Ромы»

«Истанбул» выкупил Шомуродова у «Ромы» за 2,8 млн евро. У форварда 18+4 в 30 играх чемпионата Турции
«Рома» продала нападающего Эльдора Шомуродова в «Истанбул».
Летом римляне отдали 30-летнего футболиста сборной Узбекистана в аренду туркам с правом выкупа.
По данным Николо Скиры, «Истанбул» активировал опцию выкупа Эльдора за 2,8 миллиона евро после того, как были выполнены обговоренные условия.
С игроком заключен контракт до лета 2029 года. «Рома» сохранит 10% от суммы перепродажи футболиста.
Шомуродов забил 18 голов и отдал 4 ассиста в 30 матчах чемпионата Турции – он второй в списке бомбардиров после Пола Онуачу из «Трабзонспор» (22+2). Подробная статистика выступлений игрока – здесь.
