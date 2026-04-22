Бразильский игрок "Сочи" вошел в историю клуба

Марсело Алвес вошел в клубную историю сочинцев. Марсело Алвес стал первым в истории защитником "Сочи", оформившим дубль в матче РПЛ.

Также его второй гол, забитый на 99-й минуте матча 26-го тура РПЛ в ворота "Крыльев Советов (2:1) стал самым поздним в истории клуба.

Алвес играет за сочинский клуб с февраля 2024 года. Контракт бразильца рассчитан до лета 2028 года. В этом сезоне 28-летний центрбэк провел в составе "барсов" 15 матчей в чемпионате и 4 игры в Кубке России.