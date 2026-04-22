«Милан» и «Бавария» могут приобрести игрока «Ювентуса»

Два топ-клуба проявляют интерес к нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу.

Если 26-летний форвард сборной Сербии не продлит контракт, рассчитанный до 30 июня, «Милан» и «Бавария» могут попытаться приобрести игрока, оба клуба заинтересованы в нем, сообщает Джанлука Ди Марцио для Sky Sport.

Что касается форварда «Барселоны» Роберта Левандовского, соглашение которого тоже действует до конца сезона, то его профиль больше подойдет «Ювентусу», чем «Милану». Обе команды интересуются 37-летним поляком.

Влахович забил 3 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах Серии А в этом сезоне, его подробная статистика – здесь. На счету Левандовского 12 голов и и ассист в 25 играх Ла Лиги, подробная статистика – здесь.