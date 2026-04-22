ЦСКА не назвали в числе принципиальных соперников «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не упомянул ЦСКА среди принципиальных соперников красно-белых, назвав в их числе «Зенит», «Краснодар» и московское «Динамо».

— Эсекьель, ты играл за «Ривер», участвовал в матчах против «Бока Хуниорс». Расскажи про этот опыт и, есть ли какие-то матчи в России, которые по атмосфере могут сравниться с этим дерби?

— Матч против «Боки» — это игра для всей Аргентины. За матчами наблюдают жители всей страны. В России, я думаю, что-то похожее — это игры против «Зенита», «Краснодара», «Динамо». Это матчи, которые нужно выигрывать. Я думаю, что именно эти матчи больше всего похожи на матч «Ривера» против «Боки». Эти матчи принципиальные. Их надо так и так выигрывать, — сказал Барко в видео на канале «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».