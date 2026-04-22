В Мексике усилят меры безопасности в преддверии ЧМ по футболу

Мексиканские власти разрабатывают меры по усилению безопасности в местах скопления туристов в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС заявил посол страны в России Эдуардо Вильегас Мехиас, говоря об инциденте со стрельбой в археологической зоне Теотиуакан.

"Мексиканские власти сейчас разрабатывают все необходимые меры для усиления мер безопасности в местах массового скопления туристов, чтобы избежать подобного в будущем. Проходит анализ того, что будет необходимо и уместно принять для гарантии безопасности туристов в таких местах, а также болельщиков, которые приедут на чемпионат мира по футболу. Им необходимо гарантировать безопасность - то, что они заслуживают, и правительство Мексики сейчас принимает все необходимые для этого меры", - сказал дипломат.