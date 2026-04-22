Клуб Слуцкого одержал четвертую победу подряд

Завершился матч чемпионата Китая, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа» и «Циндао Хайню». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум» в Шанхае (Китай). «Шанхай Шэньхуа» одержал победу со счётом 2:0.

В составе хозяев отличились Жоау Карлуш и Махтар Гейе. Для «Шанхай Шэньхуа», возглавляемого российским тренером Леонидом Слуцким, эта победа стала четвёртой подряд.

«Циндао Хайню» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Китая. У команды -2 очка после семи матчей. «Шанхай Шэньхуа» находится на пятой строчке, заработав семь очков за аналогичное количество игр. Перед сезоном с клубов были сняты очки после выявления нарушений, связанных с договорными матчами, азартными играми и коррупцией.